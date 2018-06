Trotz Unwetterkatastrophe: „Ich geh‘ niemals weg!“

Als das Unwetter Dienstagabend den Ortsteil Piberegg der Stadt Bärnbach in ein Katastrophengebiet verwandelte, befand sich die 59-Jährige gerade bei Freunden in Maria Lankowitz. „Die Tochter und der sechsjährige Enkel waren bei Bekannten, der Schwiegersohn hat gearbeitet“, erzählt die Steirerin, „wir alle sind erst am Mittwoch über einen Notweg nach Hause zurück“.