Transitstreit zwischen Bayern und Tirol eskaliert

„Die punktuelle Überlastung an gewissen Tagesstunden oder an den Vorfeiertagen könnte mit der Aufweichung des Nachtfahrverbotes und neuen Technologien der Verkehrsleitung sowie einer dritten Autobahnspur von Bozen südwärts kurzfristig behoben werden“, hieß es im Schreiben des Frächterverbandes. Zudem forderte der Verband die Förderung von mit Flüssiggas betriebenen Lkw, welche den Lärmpegel halbieren würden und in puncto Abgas doppelt so umweltfreundlich seien wie die derzeitigen Euro 6 Motoren. Und auch wieder mehr Autozüge.