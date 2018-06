Metallic & Flieder: Nageltrends gehen durchs Netz

Entweder mit einem Unterlack oder einem Rillenfüller - ein Muss für perfekt lackierte Nägel. Die Unebenheiten werden so geglättet und der Lack hält länger und ist leichter aufzutragen. Nicht ungeduldig sein, auch wenn es schwer fällt, aber eine ausreichende Trockenzeit ist wichtig. Das Fläschchen nicht schütteln, sondern in den Händen hin- und her rollen. Am Nagelansatz, in der Mitte des Nagels den Pinsel ansetzen und dann zügig über den Nagel ziehen. Dabei sollte der Lack nie zu dick aufgetragen werden. Stattdessen heißt es Ruhe bewahren, damit der Lack durchtrocknen kann. Dann wird in der Regel die zweite Schicht fällig.