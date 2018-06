Klinik-Irrtum: 72 Jahre in falscher Familie gelebt

Eine genetische Übereinstimmung gab es bei einem Abgleich im Archiv mit einer jungen Frau aus einem Nachbarort, die sich ebenfalls hatte untersuchen lassen. Es war eine Nichte von Linda Jourdeans. Denise Juneski nahm Kontakt zu ihr auf, und beide stellten fest, dass die Tante der Frau am selben Tag (19. Dezember 1945) in der Bethesda-Klinik in St. Pauls zur Welt gekommen war. Denise wurde morgens um 2.15 Uhr, Linda 31 Minuten später geboren.