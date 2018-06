„Zeugnistag“ für die besten steirischen Werber

Jeweils fünf Finalisten in 13 Kategorien wollten in der zum Opernsaal aufgepeppten Halle A der Grazer Messe auf die große Bühne. Alle Kreationen der Werber fielen dabei freilich nicht unbedingt in die Kategorie „großes Kino“. Kann auch nicht sein! „Wir sind den Vorstellungen unserer Kunden verpflichtet - da geht’s eben nicht immer um ganz großen Glitzer und Glamour!“, flüsterte ein Kreativer - anonym...