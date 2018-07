Frauen präsentieren einander ihre Vaginas

Es gibt ganz schön viele verrückte Workshops. Manche von ihnen sind sinnvoll, andere wiederum weniger. Was der Mehrwert des „Vulva Watching“ ist, muss wahrscheinlich jede Frau selbst erfahren. Dabei treffen sich fremde Damen, ziehen sich ihr Höschen aus und präsentieren den anderen Workshopteilnehmerinnen ihre Vagina, die diese einige Minuten genau inspizieren. In Deutschland wird das „Vulva-Schauen“ immer populärer, auch in Wien gibt es ähnliche Bemühungen.