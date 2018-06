Arzt erkennt im TV Tumor und rettet Frau das Leben

In der TV-Sendung „Beachfront Bargain Hunt“ (Schnäppchenjagd am Strand) hat Hals-Nasen-Ohren-Arzt Dr. Erich Voigt aus New York einen kleinen Knoten am Hals einer Frau entdeckt, die im Programm vorgestellt wurde. Voigt wusste: Er musste sofort handeln.