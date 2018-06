FPÖ fordert Bettelverbot rund um Linzer Friedhöfe

Sektorales Bettelverbot ausweiten

Die Linzer Freiheitlichen planen diesbezüglich einen Antrag im nächsten Gemeinderat. So sollen die Linz Service GmbH und die Diözese Linz ein Bettelverbot in ihre Friedhofsordnungen aufnehmen und dies auch exekutieren. Was laut Clemens Frauscher, Verwalter des Barbarafriedhofs, ohnehin bereits passiert. Nur außerhalb der Friedhofsmauern sind ihm und seinen Mitarbeitern die Hände gebunden. Darum soll laut FPÖ das sektorale Bettelverbot, wie es auf der Landstraße gilt, auf die Flächen rund um die Linzer Friedhöfe ausgeweitet werden.