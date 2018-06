Messerattacke in Moschee: Tote und Schwerverletzte

Zwei Attacken in Moscheen binnen sechs Wochen

Erst Anfang Mai waren bei einer Messerattacke in einer Moschee in der Nähe der südafrikanischen Hafenstadt Durban ein Imam getötet und zwei weitere Menschen verletzt worden. Die drei Angreifer sind weiterhin flüchtig, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei schließt einen extremistischen Hintergrund nicht aus.