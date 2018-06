Linzer Forscher erzeugen aus Speiseresten Kohle

Die Entsorgung von Speiseresten in der Gastronomie ist stark reglementiert und kostspielig. Forscher der Universität Linz zeigen nun einen alternativen Weg auf, mit dem Gastwirte in Zukunft selbst ihre Abfälle in Kohle umwandeln und diese etwa als Zusatzbrennstoff für die Heizung verwenden könnten. Die neue Methode soll sich auch für Kleinstanlagen mit einem Füllvolumen von nur 50 Litern innerhalb weniger Jahre finanziell rentieren, heißt es.