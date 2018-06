Innovative Ideen finden ihren Platz

Warum bist du ein heller Kopf?

Für uns ist es wichtig die Zugreise für unsere Kunden so angenehm wie möglich zu gestalten. Dafür sind wir laufend im Austausch mit unseren Kunden und sammeln Feedback. So haben wir erfahren, dass ein Wunsch nach Ruhezonen oder extra Bereichen in denen sich Familien wohlfühlen besteht. Deswegen haben wir das Thema aufgegriffen und Ideen dazu entwickelt. Nun gibt es sowohl eine Familienzone, als auch eine neue und verbesserte Ruhezone.