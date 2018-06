Platter kündigt intensivere Lkw-Kontrollen an

„Das Ziel ist die Entlastung der Tiroler Bevölkerung“, sagte er: “Die Tiroler haben ein Recht auf Gesundheit“. Seine Weigerung tags zuvor, in Bozen das Memorandum of Understanding zu unterschreiben, rechtfertigte Platter damit, dass sowohl Berlin als auch Bayern bei den gestrigen Verhandlungen die „kalte Schulter“ gezeigt hätten. Der deutsche Staatssekretär habe gesagt, er sei nicht zum Verhandeln, sondern zum Unterschreiben gekommen, schilderte Platter. Statt eines Verhandlungsmandates war er nur mit „einem Kuli ausgestattet“, so der Tiroler Landeschef: „Daher war es Zeit, Tacheles zu reden.“ Dass die bayrisch-tirolerische Beziehung darunter leiden könnte, glaubte er nicht. Platter: „So etwas muss eine Freundschaft aushalten.“