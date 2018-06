Modball Rallye: 180 Supercars rasen nach Wien

# Getunte Cars, volles Tempo

Wie im berühmt-berüchtigten Cannonball-Race geht’s bei der spektakulären Modball-Rallye natürlich auch um Tempo: Die getunten Luxus-Straßenrenner müssten sich zwar offiziell an die Tempo-Limits halten, in der Realität werde aber bei dieser einwöchigen Europa-Tour dann doch etwas schneller gefahren. Das bestätigt auch ein bekannter Teilnehmer aus Wien, der Investment-Punk Gerald Hörhan im „Krone“-Gespräch: Er startet mit seinem blauen Aston Martin DB9 am 24. Juni in der Park Lane in London. Ob sich Hörhan immer an sämtliche Tempolimits hält, beantwortet der Finanz-Experte so: „Meine Assistentin sammelt mittlerweile alle Verkehrsstrafen in einem eigenen großen Ordner.“