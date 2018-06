Alien-Sex: Wird das die neue Challenge?

Vor einigen Wochen war das tanzende grüne Alien der Hit auf „musical.ly“. Teenies rund um den Globus haben dessen Moves zu dem Song „Dame tu cosita“ nachgeahmt und die Clips gingen viral. So weit, so gut. Nun gibt es bereits ein neues Video mit zwei Aliens. Ein Männchen und ein Weibchen ahmen in ihren Bewegungen jedoch eher Geschlechtsverkehr nach. als zu tanzen. Wird dieser Alien-Sex nun ebenfalls zu einer gehypten Challenge werden?