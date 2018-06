Selbstannahme schafft Zufriedenheit und Kraft

Menschen gewinnen Wärme des Herzens

Der Mensch hat nicht nur täglich weniger - an Kraft und Fähigkeiten - er wächst auch an Erfahrung, Freude, Liebe und Hoffnung. Er verliert nicht nur an äußerlicher Schönheit, er gewinnt auch an Bildung und Wärme des Herzens, an Lebenserfahrung und Weisheit, an Urteilsvermögen und Menschenkenntnis. Aber das ist noch lange nicht alles! Menschen sind eingeladen, trotz ihrer Schwächen und Gebrechen, auf die schönen Seiten ihrer selbst zu schauen: Sich beglücken lassen von den vielen Erfahrungen, die sie sammeln konnten und die ihnen zur Verfügung stehen! Sich daran freuen, was in ihnen und um sie herum alles gewachsen ist: Familie, Freundschaften, Gemeinschaft, Glaube.