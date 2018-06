Unsere Kinder müssen nicht „funktionieren“

Sie ermuntert uns - abseits der Flut von Erziehungsratgebern - wieder mehr an uns selbst und die eigene Familie zu glauben. Sie zeigt einfach, klar und anhand fundierter Fakten auf, dass die Next Generation keinesfalls mehr hohle Strenge oder gar Bestrafung braucht, sondern vielmehr, dass die meisten Eltern heutzutage einen ziemlich guten Job machen. All die Klagen, dass die heutige Art, mit Kindern umzugehen, Tyrannen hervorbringe, verunsichere Eltern. Das treibe nicht nur einen Keil zwischen die Generationen, sondern auch zwischen einzelne Familien.