„Iulia trennte sich wegen der Drogen von Matyu K.“

In Park niedergestochen

Am Montag soll es im Viersener Stadtpark dann zu einer Aussprache zwischen den beiden gekommen sein - mit fatalen Folgen. Die 15-Jährige wurde mit einem Messer niedergestochen. Ein unbeteiligter Mann versuchte nach eigenen Angaben noch, das blutüberströmte Mädchen rumänischer Abstammung zu retten. Rettungskräfte brachten es dann in ein Krankenhaus, wo es wenig später starb. Was genau kurz nach 12 Uhr im Viersener Park passiert ist, müssen nun die Ermittler der Mordkommission klären.