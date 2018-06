Minus 30 Prozent auf die Edlseer in Mariazell

Seit 25 Jahren begeistern die Edlseer ihre Fans - 2018 steht unter dem Motto „Owa heit do gemma feiern“ und so nennt sich auch das aktuelle Studioalbum, mit dem die Steirer die heimischen Charts eroberten. Zum großen Jubiläum feiern Fritz Kristoferitsch und Co. mit Fans und vielen Freunden ihre „Silberhochzeit“ in Mariazell.