Afghane nach Messerstich verurteilt

Die blutige Auseinandersetzung ereignete sich am 2. August in einem Hinterhof im Salzburger Bahnhofsviertel. Zwischen den beiden Männern war es zu einer „Aussprache“ gekommen, weil das spätere Opfer angeblich herumerzählt hatte, dass der damals noch 18-Jährige mit Drogen handle. Das Opfer erlitt beim Kampf zumindest eine Stich-und mehrere Schnittverletzungen am Hals und im Brustbereich. Laut Staatsanwalt war eine der Verletzungen lebensbedrohlich, auch ein Stich in den Hals könne das Leben jederzeit gefährden.