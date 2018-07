Marine-Trend: Horrende Preise für das Aussehen

Der maritime Look verkörpert den Sommer wie kein anderer, verheißt er doch unbeschwerte Tage am Meer. Sei es als Kapitän einer Yacht, eines Tretbootes oder eines Spielzeug-Schiffchens: Die Freiheit auf See zieht auch Trockenmatrosen in ihren Bann! Doch ist der Look das Geld wirklich wert? City4U will es wissen: