Zum Schulschluss: Video geht als Hit durchs Netz

Der etwas andere Sommerhit? Sagen wir mal so: Ende Juni stehen die Schulzeugnisse an, und die können - je nachdem, was sich da an der Gesamtsumme an Noten abspielt - den Sommer verhageln oder die Ferien können ganz entspannt genossen werden… Für Eltern ist das Schuljahr nicht selten ebenso eine Qual wie für die Kinder. Marlen Billii, die stimmgewaltige Oberösterreicherin, kennt beide Seiten und weiß, worüber sie singt. City4U hat den Clip für euch: