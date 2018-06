Fußballmatch-Karten: Wieder Ärger mit Ticketportal

Heiß begehrt waren sie, die Karten für das Fußball-Länderspiel zwischen Österreich und Brasilien, das vergangenen Sonntag in Wien stattfand. Deshalb freute sich Natascha B., als sie auf der Online-Ticketplattform viagogo im April noch fündig wurde. „Ich bestellte sechs Karten im ersten Rang um 860 Euro“, so die Niederösterreicherin. In der Eile hatte sie aus Versehen Kinder-Tickets bestellt, wandte sich deshalb Hilfe suchend an den Ticketvermittler. Antwort erhielt sie jedoch keine. Die richtig böse Überraschung folgte aber, als Frau B. die Tickets dann per Post zugestellt wurden. „Die ermäßigten Plätze lagen im dritten Rang und hatten lediglich einen Wert von insgesamt 72 Euro“, bat die empörte Leserin schließlich um Hilfe.