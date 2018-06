„Ich freue mich auf die Zeit mit meiner Familie“

Zehn Jahre lang bestimmte Monika Schwaiger (ÖVP), was in der Stadtgemeinde Seekirchen geschieht. Nun ist es an der Zeit, das Zepter abzugeben. Und zwar an keinen Geringeren als an ihren langjährigen Freund und Vizebürgermeister Konrad Pieringer. Rein aus privaten Gründen will die 62-Jährige aufhören und ihrer Familie ab März 2019 ganz viel Aufmerksamkeit schenken.