Orte wollen, dass Züge im Berg verschwinden

Zwei Optionen am Tisch

ÖBB-Projektplaner Norman Schubert konnte dazu noch nichts Endgültiges sagen, „es sind noch beide Optionen am Tisch“. Aber: Bei einer oberirdischen Variante, die mehr Lärm erzeugen würde, käme den Planern auch noch die Autobahn in die Quere. Ein weiterer Punkt, so hoffen die Angather, der die Chancen für die Tunnellösung unterstützt.