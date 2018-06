Deutscher setzte Ehefrau in Autobahntunnel aus

Die Polizisten brachten die Frau in Sicherheit und hielten dann das Auto des Ehemannes wenige Kilometer hinter dem Rennsteigtunnel auf der A71 an. Den Beamten erklärte der 45-Jährige, dass seine Frau ihn permanent beschimpft und ihm sogar Schläge angedroht habe. Aus diesem Grund habe er sie in einer Pannenbucht im Tunnel aussteigen lassen.