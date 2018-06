Gewinnspiel: Musikfestivals am Klopeiner See

Da spielt die Musik - und zwar dieses Wochenende am schönen Klopeiner See. Gleich an zwei Abenden wird es rund gehen: Am Freitag sorgen DJ Ötzi, Fantasy und Bernhard Brink für Stimmung, am Samstag heizen dann Tagträumer, James Cottriall und Flowrag ein. Die „Kärntner Krone“ verlost insgesamt 80 Tickets!