Duo raubte Dame die Tasche: Jugendliche gefasst

Die Jugendlichen haben die Frau am Montagvormittag in Salzburg überwältigt und ihr die Handtasche samt Bargeld entrissen. Beide konnten auch flüchten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte aber rasch einer der Diebe, ein 16-jähriger Georgier, gestellt werden. Eine Gegenüberstellung verlief positiv. Er wurde in die Justizanstalt verbracht.