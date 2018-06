„Beyond Good & Evil 2“: Mutanten stellen sich vor

2017 war die Ankündigung einer der großen Messe-Hits, jetzt hat Ubisoft weitere Details zum kommenden Sci-Fi-Abenteuer „Beyond Good and Evil 2“ mit Mensch-Tier-Hybridmutanten verraten. Im Trailer stellen die Entwickler einige der Figuren aus dem ambitionierten Projekt vor, außerdem wurde verraten, dass der Spieler in Gestalt einer ganz neuen Figur in das bizarre Sci-Fi-Universum eintauchen wird. Ein genaues Erscheinungsdatum blieb man auf der E3 zwar schuldig, man kündigte aber immerhin einen Groben Zeitrahmen für die Veröffentlichung an: 2019.