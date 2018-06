Blitzschlag löste Großbrand bei Bauernhof aus

An die 20 Feuerwehren standen Montagabend nach einem Blitzschlag auf einem Bauernhof in Buchkirchen (Bezirk Wels Land) im Einsatz. Während eines heftigen Gewitters schlug ein Blitz in ein Nebengebäude ein, das kurz darauf in Vollbrand stand. Auch in Vorderweißenbach hielt ein Blitz die Florianijünger auf Trab. Ein Übergreifen der Flammen von einem brennenden Holzstoß auf einen nahen Wald konnte verhindert werden. „Zum Glück hatten Bewohner das Feuer rasch entdeckt und Alarm geschlagen“, schildert FF-Einsatzleiter Karl Mascher.