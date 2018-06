Gegen Hinweisschild: Auto überschlug sich

Im Gemeindegebiet von Jenbach kam der Autofahrer von der Fahrbahn ab und auf den abgeschrägten Teil der rechten Leitschiene. In weiterer Folge prallte der PKW gegen ein Kanalrohr und ein Hinweiszeichen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der rechten Seite liegend außerhalb der Leitschiene im Grünstreifen zum Stillstand. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert und von dort in die Klinik Innsbruck überstellt. Am PKW entstand Totalschaden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Schwaz mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, Polizeikräfte sowie die Rettung und ein Notarzt. Durch den Unfall kam es nur zu geringfügigen Behinderungen.