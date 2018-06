Einbrecher stahlen Kerze aus Almhütte

Dementsprechend gering fällt der angerichtete Schaden in Maria Alm auch aus. Und erst gar nicht ins Gebäude kamen unbekannte Täter in Hallein. Sie versuchten in gleich drei Vereinsheimen einzubrechen. Obwohl in allen drei Fällen nichts entwedet wurde, richteten die Täter dennoch einen erheblichen Sachschaden an Türen und Fenstern an. Der Ermittlungen laufen.