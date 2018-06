Die einfachen Hotels sterben langsam aus

Und gerade Hotels dieser beiden Kategorien werden in Salzburg immer rarer, wie nicht nur der Blick in die Buchungsportale zeigt: Laut der Hotellerie-Statistik der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) hat sich die Zahl dieser Betriebe zwischen 2007 und 2017 beinahe halbiert: Nur noch 464 scheinen in der Kategorie auf, 273 haben das Handtuch geworfen - ein Minus von ganzen 37 Prozent!