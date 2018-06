Nova Rock live - seien Sie ein Teil des Festivals!

Regen, Kälte und stahlharte Riffs - das Nova Rock, das von heute bis einschließlich Sonntag auf den Pannonia Fields im burgenländischen Nickelsdorf über die Bühne geht, ist einmal mehr das Festivalhighlight der Saison. Auch wenn das Wetter am ersten Tag nicht so richtig mitspielen will. Hier können Sie das ganze Geschehen live mitverfolgen: Ob Auftritte, Backstage-Impressionen oder Einblicke in das umtriebige Festivalleben - mit unserem Live-Blog verpassen Sie nichts!