Grünes Licht für Ehrenmord-Prozess in Wien

In Innenhof mit Kampfmesser erstochen

Der Tochter gelang es, sich zu befreien und zu fliehen. Am 18. September passte sie ihr älterer Bruder in der U-Bahn-Station Reumannplatz ab, als sie zur Schule wollte. Er wollte sie überreden, wieder nach Hause zu kommen. Da die Schwester nicht mit sich reden ließ, zog er in einem Innenhof in der Puchsbaumgasse sein Messer und stach zu.