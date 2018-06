Die witzigsten Gadgets für die Fußball-WM

Österreich hat sich für die Fußball-WM 2018 in Russland zwar leider nicht qualifiziert, trotzdem wird auch unser Land ein Monat lang im Fußballfieber sein. Zahlreiche Public Viewing-Spots, wie in der Pratersauna, laden in Wien zum gemeinschaftlichen Mitfiebern ein. Wer es sich lieber zuhause mit seinen Freunden vor dem Fernseher gemütlich machen will, der braucht die richtigen Gadgets für die Heim-WM-Party.