Die schönsten Badeplätze in der Natur

Es muss nicht immer das Freibad sein. In und rund um Wien gibt es nämlich auch einige naturbelassene Badeseen, an denen man einen heißen Sommertag wunderbar in Ruhe genießen kann. Man erspart sich das stundenlange Anstehen am Eingang, beim Buffet und bei der Wasserrutsche und gönnt seiner Haut chlorfreies Wasser. Also: Kühltasche, Musik und Freunde einpacken und einen Tag in der Natur erleben - los geht‘s!