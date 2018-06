Open-World-Rambo Rico Rodriguez kehrt zurück

Im Vorfeld der Messe war es schon durchgesickert, jetzt haben es die Avalanche Studios bestätigt: „Just Cause 4“ kommt. Im vierten Teil der Open-World-Saga um Spezialagent Rico Rodriguez, der in Rambo-Manier unglaublich actionreich gegen Gangster, Drogenhändler und Ganoven vorgeht, räuchert der Held ein Verbrechernest in Südamerika aus und muss mit extremen Wetterverhältnissen klarkommen. „Just Cause 4“ kommt am 4. Dezember für PC, PS4 und Xbox.