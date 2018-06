Oberösterreich hat wieder einen stabilen Ausblick

Mehrausgaben durch den Bund

Außerdem sei Oberösterreich gut positioniert, den von der Bundesregierung herabgereichten Anstieg von Ausgaben zu bewältigen, meint die Rating-Agentur. Pflegeregress und Sozialversicherung werden da als Beispiele genannt.



Stelzer will den Weg weitergehen

Stelzer kommentiert diese Rating-Verbesserung so: „Der neue Kurs in unserer Finanzpolitik mit Chancen statt Schulden hat Anerkennung gefunden. Diesen Weg werden wir weitergehen. Oberösterreich ist ein starkes Wirtschafts- und Industrieland und daher ist es wichtig, dass die Investoren Vertrauen in unseren Standort haben.“