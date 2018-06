Top 5: Die ausgefallensten Eissalons in Wien

Sieht man in der Rotenturm- oder Mariahilfer Straße eine lange Schlange vor einem Geschäft, so kann man sicher sein, dass sie vor dem Eis Greissler steht. Seit die Gelateria den Weg von der Buckligen Welt nach Wien gefunden hat, ist der Erfolg nach wie vor ungebrochen. Dafür sorgen Sorten wie Kürbiskernöl, Ziegenkäse oder Joghurt-Wacholder mit Gingeschmack. Auch die fruchtigen Sorten schmecken so, als würde man in ein Stück Obst beißen. Köstlich!