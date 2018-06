„Forza Horizon 4“: Arcade-Raserei mit Jahreszeiten

Microsoft hat auf der E3 in Los Angeles einen neuen Teil seiner Arcade-Rennspielserie „Forza Horizon“ angekündigt. Im vierten Teil verschlägt es die Spieler in ein prächtiges offenes Großbritannien, wo sie mit verschiedensten Boliden durch eine sich je nach Jahreszeit verändernde Online-Spielwelt heizen. Das Game erscheint am 2. Oktober für PC und Xbox One.