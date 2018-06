Neues „Fallout 76“ wird reines Multiplayer-Spiel

Bethesda hat auf der E3 in Los Angeles einen neuen Trailer zu „Fallout 76“ präsentiert und bestätigt, dass es sich um einen reinen Multiplayer-Survivaltitel handelt. „Fallout 76“ ist ein Prequel zu „Fallout 4“, spielt also zeitlich vor dessen Ereignissen. Bethesda betont, dass es sich um kein MMO handelt, sondern um eine „Shared World“, in der zwar stets ein paar Spieler gemeinsam spielen, aber auch jeder für sich die Story erleben können soll. Erscheinen soll der Titel am 14. November.