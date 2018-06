„Gears 5“: Neuer Teil des Xbox-Bombast-Shooters

Microsoft hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles den nächsten Teil der beliebten Third-Person-Shooter-Reihe „Gears of War“ angekündigt. In „Gears 5“ begleiten die Spieler die bereits aus dem Vorgänger bekannte Heldin Kait Diaz in ein neues Abenteuer und kämpfen wieder gegen fiese Aliens. Microsoft verspricht das größte und schönste „Gears of War“, das je gemacht wurde. Wie viel an dieser Versprechung dran ist, wird sich 2019 zeigen, wenn das Game für PC und Xbox One erscheint.