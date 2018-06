Das erste Wiener Spritzweinfestival findet statt

Von 14. bis 17. Juni 2018 findet das erste Wiener Spritzerfestival im Sand in the City-Gelände im 3. Bezirk statt. Dem österreichischen Kultgetränk wird drei Tage lang gehuldigt. Man kann sich den leichten Wein in der klassischen oder in unzähligen neuen Varianten gönnen. Zwölf verschiedene Bars warten wie gewohnt auf die Besucher und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.