„Doom Eternal“ zeigt uns die Hölle auf Erden

Bethesda hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles einen neuen Teil der Shooter-Kultreihe „Doom“ angekündigt. In „Doom Eternal“ - der Nachfolger zum 2016 erschienenen Serien-Reboot - erlebt der Spieler sprichwörtlich die Hölle auf Erden. Diesmal suchen Dämonen aus der Hölle nämlich nicht den Mars, sondern die Erde heim, ganz wie 1994 im Klassiker „Doom 2: Hell on Earth“. Weitere Details und das Erscheinungsdatum blieb Bethesda zunächst schuldig.