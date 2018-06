14 Kilometer langer Stau auf der Westautobahn

Nur äußerst mühsam kommen die Autofahrer am Montagmorgen in Salzburg voran. Auslöser dafür ist die neu eingerichtete Baustelle der Asfinag auf der Westautobahn, es wird derzeit an den Dehnfugen der Salzachbrücke gearbeitet. Ein Fahrstreifen ist deshalb gesperrt, die Autos müssen zudem über eine Bodenwelle fahren, was nur sehr langsam möglich ist.