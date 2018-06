Streit am Parkplatz: Eisenstange vs Pfefferspray

Ein 49-Jähriger aus Wien fuhr am 10. Juni 2018 gegen 11 Uhr mit seinem Pkw auf der Hans-Sachs-Straße in Wels stadteinwärts. Aufgrund eines dicht auffahrenden Pkw, gelenkt von einem 48-Jährigen aus Gallneukirchen, konnte der Wiener nicht wie gewollt in die Lessingstraße einbiegen, sondern erst bei der nächsten Gelegenheit auf einen Parkplatz. Anschließend stoppte der vorher hinter ihm fahrende Pkw-Lenker rechts neben seinem Fahrzeug.



Beide Streithähne stiegen aus den Autos

Beide Lenker stiegen zugleich aus ihren Fahrzeugen aus. Der 48-Jährige trug dabei eine Eisenstange mit sich. Aufgrund dessen nahm der Wiener einen Pfefferspray, der sich in seinem Fahrzeug befand, mit. Nach vorerst lautstarker verbaler Auseinandersetzung gab der 49-Jährige - aufgrund der von ihm angenommenen Bedrohungssituation - einen kurzen Sprühstoß in die Augen des 48-Jährigen ab. Anschließend verständigte dessen Beifahrer die Polizei.



Nach dem Streit warteten sie auf die Polizei

Beide Beteiligten warteten anschließend auf dem Parkplatz auf das Eintreffen der Einsatzkräfte. Nach dem Eintreffen der Rettung wurde der Verletzte ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht und dort einer ambulanten Behandlung unterzogen.