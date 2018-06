Unfalllenker ließ 13-Jährigen verletzt liegen!

Ein 13-Jähriger aus Enns wollte am 10. Juni 2018 gegen 22:20 Uhr in Enns die Dr. Renner-Straße im Bereich der Zufahrt zum McDonalds Enns überqueren. Beim Überqueren der Fahrbahn wurde er von einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker erfasst, auf die Motorhaube bzw. gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Der Schüler erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Kinderkrankenhaus nach Linz eingeliefert.