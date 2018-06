„Hilfe! Ich hatte ein Jahr lang keinen Sex!“

#1. Denk an etwas Grausiges

Denk einfach an etwas Grausiges! Egal, ob an die eigene Schwiegermutter, einen Sumoringer im Stringtanga oder etwas Banales, wie stinkende Socken. Natürlich ist die Methode nur eingeschränkt zu empfehlen, da beide Partner den Sex im besten Fall natürlich in vollen Zügen genießen sollten. Aber im Notfall muss man(n) da eben durch!