Streit unter Asylwerbern wegen Dreck im Zimmer

Zwei Somalier (16 und 17) gerieten in einer Asylunterkunft in Hallein aneinander. Dabei soll der 16-Jährige mit der ausgeklappten Nagelfeile seines „Schweizer-Messer“ den 17-Jährigen attackiert haben. Dieser erlitt eine oberflächliche Schnittwunde am Hals. Das besagte Messer konnte von den Beamten nicht mehr aufgefunden werden. Gegen den Angreifer wurde ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungsverbot verhängt. Er wurde in eine andere Unterkunft gebracht.