Prügelei am Kai: Gaffer beschimpften Polizisten

Brenzlige Situation am Rudolfskai in der Salzburger Altstadt. Drei Männer waren dort in der Nacht zum Sonntag in Streit geraten. Als die Polizei anrückte, verhielt sich das Duo gegenüber den Beamten äußerst aggressiv, es sprach heftige Drohungen aus. Aus der Zuschauermenge hagelte es zudem wüste Beschimpfungen.